Пензенский губернатор призвал не экономить на лекарствах для онкобольных Медицина

Пенза, 29 октября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал руководство областного онкологического диспансера не экономить на лекарствах для пациентов.

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По его словам, результаты анализа, проведенного под руководством директора ТФОМС Елены Аксеновой, свидетельствуют о том, что в учреждении закупались более дешевые препараты вместо дорогостоящих.

«У нас годами стараются лекарства закупить подешевле. Это неправильно. Дорогое лекарство — не только для блатных или предпринимателей. Неважно дворник ли, пенсионер — все должны быть в равных условиях. Если человеку показано дорогое лекарство, мы обязаны это закупать. Президент [России Владимир Путин] выделил деньги для этого, и деньги очень серьезные, а у нас психология врачей в онкологическом центре, Владимир Викторович, она 15-летней давности», — сказал глава региона, обращаясь к министру здравоохранения Пензенской области Владимиру Стрючкову в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 29 октября.

Данные, приведенные Иваном Белозерцевым, подтвердила Елена Аксенова.

«Как показывает анализ, в 2018 году более дешевые препараты закуплены. Иван Александрович, они сейчас на 2019 год пересмотрели свою заявку», — пояснила она, комментируя ситуацию в онкодиспансере.

Глава ТФОМС уточнила, что лекарства закупаются за счет средств, которые получает медицинская организация и которые она также может тратить на заработную плату.

«Понятно, почему [экономят на лекарствах]», — прокомментировал услышанное Иван Белозерцев.