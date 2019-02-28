В Пензе сделан вывод о слабом контроле за ходом реконструкции объектов здравоохранения Медицина

Пенза, 28 февраля 2019. PenzaNews. Счетная палата региона пришла к выводу о слабом контроле со стороны заказчиков за ходом реконструкции зданий областной станции скорой помощи и бывшего роддома на улице Пушкина.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Типичными нарушениями явились отсутствие контроля со стороны заказчиков за соблюдением проектных решений. Это и осуществление капитальных расходов при отсутствии утвержденной проектно-сметной документации, низкое ее качество, отсутствие заключения госэкспертизы, нарушение сроков реконструкции», — сообщил председатель Счетной палаты Пензенской области Михаил Макаров, выступая с отчетом за 2018 год на 17-й очередной сессии регионального парламента в четверг, 28 февраля.

Фото из архива ИА «PenzaNews»

Он добавил, что также выявлены факты перечисления денег за работы, которые на момент оплаты не были выполнены, и формального осуществления авторского и строительного надзора со стороны подрядчиков.

«Нам опять не повезло. «Чужая» строительная компания протянула время, и в пожарном порядке уже нашим строителям пришлось исправлять ситуацию, к сожалению, с соответствующими последствиями», — отметил Михаил Макаров, говоря о здании бывшего роддома.

Фото из архива ИА «PenzaNews»

Согласно отчету о работе Счетной палаты Пензенской области за 2018 год, размещенному на сайте регионального парламента, по итогам контрольных мероприятий, связанных с реконструкцией зданий ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом» и ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи», сумма установленных нарушений при осуществлении госзакупок составила более 135 млн. рублей.

Она включает в себя нарушения условий реализации контрактов, несоответствие поставленных товаров установленным требованиям, неприменение мер ответственности к подрядчикам, а также нарушения при обосновании цены контракта.