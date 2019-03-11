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На практику в пензенские больницы направят около 150 студентов-медиков

12:19 | 11.03.2019 | Медицина

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Пенза, 11 марта 2019. PenzaNews. Около 150 студентов, получающих медицинские специальности, будут направлены в больницы Пензенской области для прохождения практики. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

На практику в пензенские больницы направят около 150 студентов-медиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы сейчас подготовили планы выездов в наши базовые высшие учебные заведения. Мы для себя поставили задачу, [...] чтобы все выпускники этого года, шестикурсники, в апреле–мае приехали к нам на производственную практику — на месячную, и мы оценим их возможность к самостоятельной работе в первичном звене. Это порядка 150 молодых специалистов», — пояснил он в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 11 марта.

Министр добавил, что также в плановом порядке проводится работа по повышению квалификации врачей.

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