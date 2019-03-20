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Пензенцы получили квитанции на оплату ЖКУ с памяткой об инфаркте на обороте

11:00 | 20.03.2019 | Медицина

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Пенза, 20 марта 2019. PenzaNews. Более 200 тыс. жителей Пензы получили квитанции на оплату взноса на капитальный ремонт за февраль 2019 года, на оборотной стороне которых размещена памятка об инфаркте миокарда. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Пензенцы получили квитанции на оплату ЖКУ с памяткой об инфаркте на обороте

Фото: Health.pnzreg.ru

В памятке приведены факторы риска — высокое артериальное давление и уровень холестерина, низкая физическая активность, ожирение, нарушение сердечного ритма, сахарный диабет, избыточное употребление алкоголя, курение и стресс.

Также приведены признаки и симптомы инфаркта, в частности, боль в грудной клетке или ощущение, что ее сжимают, ощущение нехватки воздуха, тошнота или боли в желудке, неприятные ощущения в одной или обеих руках, плечах, шее, спине или челюсти, головокружение и холодный пот, ощущение безмерной усталости.

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