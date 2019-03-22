В Пензе 13-летняя девочка попала в больницу с анорексией Медицина

Пенза, 22 марта 2019. PenzaNews. 13-летняя девочка госпитализирована в пензенскую областную детскую больницу имени Н.Ф. Филатова с анорексией.

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По словам губернатора Ивана Белозерцева, в настоящее время она получает зондовое питание, а после того, как школьница наберет определенную массу, ее планируется транспортировать в Москву — в Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии.

«Пензенские специалисты уже консультировались по этому поводу со столичными коллегами», — отметил он в ходе беседы с матерью девочки во время личного приема граждан в минувший четверг, 21 марта.

Глава региона добавил, что на уровне области будет выделена квота.

«Девочку доставят в Москву, где она пройдет курс лечения», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.