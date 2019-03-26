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Врачи из Москвы проконсультируют пензенцев по вопросам опухолей головы и шеи

11:22 | 26.03.2019 | Медицина

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Пенза, 26 марта 2019. PenzaNews. Специалисты московского научно-клинического центра оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства России проконсультируют жителей Пензенской области по вопросам опухолей головы и шеи в предстоящий вторник, 2 апреля.

Врачи из Москвы проконсультируют пензенцев по вопросам опухолей головы и шеи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Пациенты получат возможность попасть к двум врачам — оториноларингологу-онкологу высшей квалификационной категории, руководителю научно-клинического отдела онкологии ЛОР-органов Вячеславу Виноградову и челюстно-лицевому хирургу, ведущему научному сотруднику научно-клинического отдела челюстно-лицевой хирургии Екатерине Орловой.

Прием будет организован на базе диспансерного отделения пензенского областного онкологического диспансера.

В настоящее время в поликлиниках по месту прикрепления осуществляется предварительный отбор пациентов на консультацию, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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