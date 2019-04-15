В педиатрическом отделении больницы в Пачелме завершен капремонт Медицина

Пачелма, 15 апреля 2019. PenzaNews. Капитальный ремонт завершен в педиатрическом отделении участковой больницы имени В.А. Баулина в Пачелме Пензенской области, которая является филиалом нижнеломовской межрайонной больницы.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Мы постарались создать комфортные условия для лечения детей. Здесь все сделано во благо маленьких пациентов и для их скорейшего выздоровления, а персонал будет делать все необходимое для профессионального и качественного предоставления медицинских услуг», — прокомментировала итоги работы заведующая участковой больницей Татьяна Каширина.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в отделении полностью заменена электропроводка и канализационные трубы, выровнены потолки, стены и полы, заменены входные группы. В палатах, коридоре и процедурных кабинетах проведен косметический ремонт, установлена новая мебель, обновлены санитарные комнаты.

2 млн. рублей на капитальный ремонт были выделены из бюджета Пензенской области.