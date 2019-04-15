В больнице под Пензой выявлены нарушения требований пожарной безопасности Медицина

Городище, 15 апреля 2019. PenzaNews. Прокуратура выявила нарушения требований противопожарной безопасности в районной больнице, расположенной в Городище Пензенской области.

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«Установлено, что на первом этаже стационарного отделения и в переходе из поликлиники отсутствует система автоматической пожарной сигнализации и оповещения управлением эвакуации людей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что проверка работоспособности имеющихся датчиков автоматической пожарной сигнализации в учреждении не проводилась.

«Ответственные работники не проходили обучение по программе пожарно-технического минимума. На всех этажах больницы отсутствует план эвакуации людей при пожаре. На дежурном пункте первого этажа стационарного отделения отсутствовала инструкция о порядке действия персонала при получении сигналов о пожаре. Не проводилась ежеквартальная проверка огнетушителей», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что двери эвакуационных выходов второго этажа лестничного марша не были обеспечены устройством самозакрывания, в помещении компьютерного зала отсутствовали огнетушители, не имелось акта проверки внутреннего противопожарного водопровода для нужд пожаротушения.

«Прокурор района [Алексей Дьяконов] в отношении ответственного работника больницы возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». Главному врачу больницы [Алексею Каргину] он внес представление об устранении нарушений. Акты прокурорского реагирования направлены на рассмотрение», — пояснила она.