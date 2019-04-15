EN
15:35:00 Понедельник, 15 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В больнице под Пензой выявлены нарушения требований пожарной безопасности

14:35 | 15.04.2019 | Медицина

Печать

Городище, 15 апреля 2019. PenzaNews. Прокуратура выявила нарушения требований противопожарной безопасности в районной больнице, расположенной в Городище Пензенской области.

В больнице под Пензой выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что на первом этаже стационарного отделения и в переходе из поликлиники отсутствует система автоматической пожарной сигнализации и оповещения управлением эвакуации людей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что проверка работоспособности имеющихся датчиков автоматической пожарной сигнализации в учреждении не проводилась.

«Ответственные работники не проходили обучение по программе пожарно-технического минимума. На всех этажах больницы отсутствует план эвакуации людей при пожаре. На дежурном пункте первого этажа стационарного отделения отсутствовала инструкция о порядке действия персонала при получении сигналов о пожаре. Не проводилась ежеквартальная проверка огнетушителей», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что двери эвакуационных выходов второго этажа лестничного марша не были обеспечены устройством самозакрывания, в помещении компьютерного зала отсутствовали огнетушители, не имелось акта проверки внутреннего противопожарного водопровода для нужд пожаротушения.

«Прокурор района [Алексей Дьяконов] в отношении ответственного работника больницы возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». Главному врачу больницы [Алексею Каргину] он внес представление об устранении нарушений. Акты прокурорского реагирования направлены на рассмотрение», — пояснила она.

Загрузка...
Читайте также
Три пензенских педагога победили в конкурсе «Образовательный Олимп» В Заре и Нефтянике провели противопожарную опашку
Конференция «Secon» в Пензе будет полностью посвящена разработке ПО Мэр Пензы потребовал вывезти мусор после субботника
В педиатрическом отделении больницы в Пачелме завершен капремонт Денис Аблязин завоевал два «золота» на чемпионате Европы
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама