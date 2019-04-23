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Пензенские кардиохирурги пройдут стажировку в центре имени Бакулева

09:02 | 23.04.2019 | Медицина

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Пенза, 23 апреля 2019. PenzaNews. Пензенские кардиохирурги будут направлены на стажировку в Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии (НМИЦ ССХ) имени А.Н. Бакулева для ознакомления с новыми методиками и их последующего внедрения в регионе.

Пензенские кардиохирурги пройдут стажировку в центре имени Бакулева. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Они получат возможность изучить особенности хирургического лечения больных со сложными врожденными и приобретенными пороками сердца, жизнеугрожающими нарушениями ритма и проводимости, с различными формами ишемической болезни и другими патологиями.

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Как сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области, подготовка врачей по профилю «Сердечно-сосудистая хирургия» особенно актуальна с учетом планируемого открытия второго регионального сосудистого центра на базе клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина в дополнение к тому, который действует в областной больнице имени Н.Н. Бурденко.

В ведомстве пояснили, что представители московского центра посетили регион на минувшей неделе — они ознакомились с организацией помощи пациенту от момента обращения в поликлинику до проведения операции, а также с работой скорой.

«Координация практической деятельности сердечно-сосудистых хирургов Пензенской области со стороны Национального медицинского исследовательского центра А.Н. Бакулева будет проводиться на постоянной основе. Следующий визит столичных кардиохирургов в Пензу состоится в 2020 году», — сказали в пресс-службе.

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