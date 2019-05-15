В пензенских больницах 18 мая организуют дополнительный прием врачей и УЗИ-диагностику Медицина

Пенза, 15 мая 2019. PenzaNews. Дополнительный прием врачей пяти специальностей и ультразвуковое исследование различных групп органов будут организованы в медицинских организациях Пензенской области в предстоящую субботу, 18 мая.

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Пациенты смогут получить консультацию терапевтов, эндокринологов, офтальмологов, кардиологов и гинекологов.

При этом дополнительный прием будет организован не во всех больницах. Полный перечень размещен на сайте регионального Минздрава. Так, офтальмологи будут ждать пациентов в 25 медучреждениях области, а гинекологи — только в пензенском городском родильном доме.

Для прохождения обследования и приема у специалистов необходима предварительная запись.