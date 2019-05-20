В пензенских больницах в субботу организуют прием врачей пяти специальностей и УЗИ Медицина

Пенза, 20 мая 2019. PenzaNews. Жители Пензенской области смогут получить консультации эндокринологов, неврологов, офтальмологов, ревматологов и гастроэнтерологов, а также пройти ультразвуковое исследование различных групп органов в дополнительный день приема врачей 25 мая.

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Ревматологи будут принимать пациентов в субботу в областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко и городских поликлиниках Пензы.

Прием остальных специалистов будет организован не только на территории областного центра, но и в районах.

Полный перечень медицинских организаций, в которых будет дополнительный прием специалистов, размещен на сайте министерства здравоохранения области. Ко всем врачам и на обследование необходима предварительная запись.