Станция скорой помощи в Пензе работает без сбоев — главврач Медицина

Пенза, 28 мая 2019. PenzaNews. Пензенская областная станция скорой медицинской помощи работает без сбоев. Об этом говорится в комментарии главврача учреждения Владимира Атякшева, размещенном на сайте регионального Минздрава 28 мая — на следующий день после того, как межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения «Действие» объявил о старте «итальянской забастовки».

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«Пензенская областная станция скорой медицинской помощи продолжает работать в штатном режиме. Сбоев нет», — подчеркнул Владимир Атякшев.

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Согласно обнародованным данным, 27 мая персонал станции обслужил 1 тыс. 215 вызовов, по состоянию на 9.30 28 мая — примерно 200.

В соответствии с официальными данными, во вторник на линию вышли 132 бригады, которые полностью укомплектованы и готовы к обслуживанию населения Пензенской области. Отказов в оказании скорой медицинской помощи со стороны медперсонала нет.

Всего на пензенской областной станции скорой медицинской помощи трудятся 1 тыс. 804 постоянных сотрудника, а также 138 совместителей. В их числе — 76 врачей, 909 средних медицинских работников и 595 водителей.

По данным министерства здравоохранения Пензенской области, за четыре месяца 2019 года размер средней заработной платы специалистов со средним медицинским образованием станции скорой медицинской помощи составил 29,4 тыс. рублей, врачей — 54,3 тыс. рублей.