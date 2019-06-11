В кузнецкую межрайонную больницу поступило 10 шприцевых насосов Медицина

Кузнецк, 11 июня 2019. PenzaNews. 10 шприцевых насосов общей стоимостью более 900 тыс. рублей приобретены за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования для оснащения межрайонной больницы в Кузнецке Пензенской области.

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«Шприцевой насос предназначен для дозировки медикаментов. Его используют, когда необходимо вводить препарат в течение длительного времени, когда нужен четкий контроль времени и точная дозировка. К плюсам устройства также относятся точность, надежность, простота в использовании, возможность настройки и высокий уровень стерильности», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ТФОМС.

В ведомстве уточнили, что новое оборудование уже установлено в кардиологическом, неврологическом и реанимационном отделениях.