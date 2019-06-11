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В кузнецкую межрайонную больницу поступило 10 шприцевых насосов

10:59 | 11.06.2019 | Медицина

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Кузнецк, 11 июня 2019. PenzaNews. 10 шприцевых насосов общей стоимостью более 900 тыс. рублей приобретены за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования для оснащения межрайонной больницы в Кузнецке Пензенской области.

В кузнецкую межрайонную больницу поступило 10 шприцевых насосов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Шприцевой насос предназначен для дозировки медикаментов. Его используют, когда необходимо вводить препарат в течение длительного времени, когда нужен четкий контроль времени и точная дозировка. К плюсам устройства также относятся точность, надежность, простота в использовании, возможность настройки и высокий уровень стерильности», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ТФОМС.

В ведомстве уточнили, что новое оборудование уже установлено в кардиологическом, неврологическом и реанимационном отделениях.

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