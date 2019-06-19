В Пензе водители станции скорой помощи обсудили с главврачом оплату сверхурочной работы Медицина

Пенза, 19 июня 2019. PenzaNews. Вопрос об условиях и оплате труда стал главной темой встречи главного врача пензенской областной станции скорой медицинской помощи Владимира Атякшева с водителями учреждения, состоявшейся в среду, 19 июня.

Фото: Health.pnzreg.ru

В частности, затрагивалась тема оплаты сверхурочной работы.

«Сверхурочные часы могут появляться тогда, когда количество часов, отработанных в месяц, больше, чем по нормативу и по графику. Если сотрудник в конце рабочей смены оказывается на вызове, задерживается, эти часы уже считаются сверхурочными», — сказал Владимир Атякшев.

Он напомнил, что в настоящее время подсчет сверхурочных часов производится один раз в квартал.

«Если будет согласие всех водителей, то с 1 июля мы можем перейти на месячный подсчет количества сверхурочных часов. Для этого нам нужно провести определенные мероприятия, внести изменения», — пояснил главврач.

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Остановлена «итальянская забастовка» на пензенской станции скорой помощи

Как сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области, присутствовавшие на встрече водители согласились с этим предложением.

24 мая на сайте межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие» было размещено открытое заявление сотрудников ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» о предстоящей «итальянской забастовке», в котором перечислено 16 требований, предъявляемых работниками учреждения.

27 мая было объявлено о начале протестной акции, а спустя два дня стало известно о том, что она остановлена. В регионе была создана рабочая группа по решению вопросов, касающихся совершенствования системы оплаты и улучшения условий труда.