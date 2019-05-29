Остановлена «итальянская забастовка» на пензенской станции скорой помощи Медицина

Пенза, 29 мая 2019. PenzaNews. Сотрудники ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи», подведомственного региональному Минздраву, остановили «итальянскую забастовку», начатую 27 мая. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие».

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В нем уточняется, что после пяти часов переговоров с главным врачом учреждения Владимиром Атякшевым и врио министра здравоохранения региона Оксаной Чижовой решено с 16.00 среды, 29 мая, прекратить протестную акцию.

«Составлен протокол, на котором стоит подпись главврача, подписи председателей обеих действующих в учреждении профсоюзных организаций [работников здравоохранения РФ и«Действие»] и обещана еще подпись главы областного Минздрава. По ряду пунктов коллективного обращения уже достигнуто согласие, что отражено в протоколе», — поясняется в тексте .

В нем уточняется, что в числе пунктов, по которым найдено понимание, снятие необоснованных выговоров, согласие на доплату 100% к окладу при работе в неполной бригаде, включение представителей профсоюзов в комиссии по распределению стимулирующих выплат и вынесения дисциплинарных взысканий, создание рабочей группы.

«И главное, определена цель рабочей группы по пересмотру системы оплаты труда — достижение уровня зарплаты фельдшеров, анестезистов и водителей не менее 100% от средней по региону на одну ставку. То есть без включения сюда оплаты переработок по совместительству и сверхурочных. Определен срок работы комиссии — две недели. В ответ профсоюз «Действие» останавливает «итальянскую забастовку», отказывается от запланированного на 3 июня массового пикета и включается в работу рабочей группы», — добавляется в сообщении.

24 мая сотрудники ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи», подведомственного региональному Минздраву, разместили на сайте межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие» открытое заявление о предстоящей «итальянской забастовке», в котором перечислено 16 требований, предъявляемых работниками учреждения.

27 мая они начали протестную акцию.

28 мая на сайте регионального Минздрава был размещен комментарий главврача учреждения Владимира Атякшева, согласно которому пензенская областная станция скорой медицинской помощи продолжила работать без сбоев.

Вечером этого же дня на сайте регионального правительства был опубликован комментарий губернатора Ивана Белозерцева, в котором говорилось о создании рабочей группы для урегулирования ситуации в учреждении.