Работники станции скорой помощи в Пензе вышли на пикет с требованием повысить зарплату Медицина

Пенза, 26 июня 2019. PenzaNews. Массовый пикет, призванный привлечь внимание властей и общественности к низкому уровню зарплат сотрудников ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи», прошел в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе в среду, 26 июня.

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Его участники держали в руках большие баннеры с надписями «Скорая, встань с колен!» и «Итальянская забастовка», а также плакаты с лозунгами «Требуем человеческих условий труда!», «Врач не должен быть нищим!», «Водители скорой тоже спасают жизни! Достойную оплату!», «Среднему медперсоналу — зарплату 100% от средней по региону на одну ставку!», «Требуем выполнить майские указы в полном объеме!» и другими.

Как сообщил ИА «PenzaNews» председатель первичной организации межрегионального профсоюза «Действие» работников областной станции скорой медпомощи Павел Кузнецов, в акции приняли участие примерно 250 человек, в том числе фельдшеры выездных бригад, медсестры и медбратья, анестезисты, диспетчеры, водители и слесари из Пензы и районов региона.

Он пояснил, что с момента объявления в конце мая «итальянской забастовки» некоторые из 16 выдвинутых требований были выполнены, например, о прекращении дисциплинарного преследования ряда сотрудников и изменении способа подсчета сверхурочных часов водителей с поквартального на помесячный.

Вместе с тем, по словам Павла Кузнецова, переговоры с областными властями относительно уровня зарплат зашли в тупик — все ограничивается лишь устными обещаниями.

«Люди просто перестают верить в то, что наши требования будут выполнены, и в то, что нам пойдут навстречу», — отметил собеседник агентства.

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Он добавил, что профсоюз выступает за подписание документа, в котором будут обозначены шаги по выполнению требований работников учреждения здравоохранения.

«Должна быть какая-то дорожная карта, где будет оговорено, в каких размерах, в какие сроки будет повышаться [зарплата]», — сказал Павел Кузнецов.

Председатель первичной организации профсоюза «Действие» обратил внимание на то, что если 28 июня на запланированной встрече с чиновниками не появится конкретика, персонал возобновит приостановленную ранее «итальянскую забастовку».

Он сообщил, что водители откажутся работать на неисправном транспорте, а около 230 человек среднего медперсонала — от совместительства.

«Это и медсестры, и фельдшеры, которые написали в начале года заявление на согласие работать по совместительству до одной ставки. То есть фактически люди работают на две ставки, а платят им не как за переработку», — пояснил собеседник агентства.

Павел Кузнецов предположил, что в случае возобновления «итальянской забастовки» время прибытия бригад скорой помощи к месту вызова в Пензенской области увеличится.