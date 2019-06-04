Для пензенской скорой помощи закупят 12 реанимобилей Медицина

Пенза, 4 июня 2019. PenzaNews. 12 новых реанимобилей будут приобретены для работы скорой медицинской помощи в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе правительства региона.

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«Данная мера была предусмотрена дорожной картой по совершенствованию медицинской помощи больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, принятой в начале 2019 года», — пояснили в правительстве Пензенской области.

В пресс-службе уточнили, что на эти цели в областном бюджете будет заложено 95 млн. рублей.

«Министерство здравоохранения Пензенской области приступило к подготовке проектной конкурсной документации», — добавили в облправительстве.

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24 мая сотрудники ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи», подведомственного региональному Минздраву, разместили на сайте межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие» открытое заявление о предстоящей «итальянской забастовке», в котором перечислено 16 требований, предъявляемых работниками учреждения.

27 мая они начали протестную акцию.

28 мая на сайте регионального Минздрава был размещен комментарий главврача учреждения Владимира Атякшева, согласно которому пензенская областная станция скорой медицинской помощи продолжила работать без сбоев.

Вечером этого же дня на сайте регионального правительства был опубликован комментарий губернатора Ивана Белозерцева, в котором говорилось о создании рабочей группы для урегулирования ситуации в учреждении.

29 мая сотрудники станции остановили «итальянскую забастовку». Межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения «Действие» сообщил о достижении договоренности в течение двух недель проработать требования коллективного обращения работников.