Пензенский губернатор пообещал помочь с лечением женщины, впавшей в кому после родов Медицина

Пенза, 12 июля 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев пообещал жительнице Пензы Галине Лобановой оказать помощь с медицинским сопровождением ее дочери, впавшей в кому из-за осложнений, возникших во время родов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Женщина обратилась на личный прием к главе региона с соответствующей просьбой в четверг, 11 июля. Она отметила, что прогнозы врачей на будущее крайне неопределенные.

«Нам требуется, чтобы дочь проходила реабилитацию в специализированных клиниках два–три раза в год, это рекомендации врачей. Возможно, ей может помочь операция в Германии, но эта помощь платная, денег на нее у нас нет. В специализированных российских медицинских центрах нам отказано, поскольку сначала требуется привезти пациентку на осмотр, заочно решений они не принимают», — пояснила Галина Лобанова.

Глава региона заверил, что готов подключиться к решению этого вопроса.

«Давайте подготовим соответствующее письмо в Минздрав Российской Федерации. По рекомендации лечащего врача нужно лечь в областную больницу имени Н.Н. Бурденко, наблюдаться, пока ищется возможность организовать реабилитацию в федеральных медицинских центрах», — предложил Иван Белозерцев.

Губернатор поручил заместителю министра здравоохранения Пензенской области Марине Воробьевой взять вопрос на контроль, проследить за частотой посещений врачами пациентки на дому, организовать патронаж, обеспечить необходимыми лекарствами.

«Операцию в заграничной клинике из бюджета мы оплатить не можем, законодательство такого не позволяет, но можно попытаться привлечь благотворительные фонды. Обязательно нужно получить заключение специалистов. Держите меня в курсе ситуации», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.