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В Пензенской области за полгода благодаря ЭКО родились более 120 детей

13:53 | 15.07.2019 | Медицина

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Пенза, 15 июля 2019. PenzaNews. 123 ребенка родились в Пензенской области в период с января по июнь 2019 года благодаря проведению процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в 2018-м. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

В Пензенской области за полгода благодаря ЭКО родились более 120 детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За первые шесть месяцев 2019 года на экстракорпоральное оплодотворение выдано уже 872 направления. После выполненных 399 процедур, 119 женщин встали на учет по беременности», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что всего в 2019 году запланировано 900 ЭКО, то есть на 50 процедур больше, чем в 2018-м, и на 79, чем в 2017-м.

«Женщина сама вправе выбрать любую медицинскую организацию из 224 специализированных клиник страны, чтобы бесплатно получить процедуру экстракорпорального оплодотворения, и сама определяет месяц для проведения ЭКО. В Пензе процедура доступна в условиях перинатального центра, клиник «Инмед» и «Медцентр-УЗИ», работающих также в программе ОМС», — добавили в министерстве.

В Минздраве отметили, что за 2018 год в Пензенской области после процедур ЭКО родились 293 ребенка.

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