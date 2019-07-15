В Пензенской области за полгода благодаря ЭКО родились более 120 детей Медицина

Пенза, 15 июля 2019. PenzaNews. 123 ребенка родились в Пензенской области в период с января по июнь 2019 года благодаря проведению процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в 2018-м. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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«За первые шесть месяцев 2019 года на экстракорпоральное оплодотворение выдано уже 872 направления. После выполненных 399 процедур, 119 женщин встали на учет по беременности», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что всего в 2019 году запланировано 900 ЭКО, то есть на 50 процедур больше, чем в 2018-м, и на 79, чем в 2017-м.

«Женщина сама вправе выбрать любую медицинскую организацию из 224 специализированных клиник страны, чтобы бесплатно получить процедуру экстракорпорального оплодотворения, и сама определяет месяц для проведения ЭКО. В Пензе процедура доступна в условиях перинатального центра, клиник «Инмед» и «Медцентр-УЗИ», работающих также в программе ОМС», — добавили в министерстве.

В Минздраве отметили, что за 2018 год в Пензенской области после процедур ЭКО родились 293 ребенка.