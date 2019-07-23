Горячая линия с главным внештатным инфекционистом Пензенской области пройдет 25 июля Медицина

Пенза, 23 июля 2019. PenzaNews. Главный внештатный специалист Пензенской области по инфекционным заболеваниям Джамиля Курмаева ответит на вопросы жителей, касающиеся диагностики и лечения вирусных гепатитов, в ходе горячей линии в предстоящий четверг, 25 июля.

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Она будет проводиться с 13.00 до 15.00.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в преддверии Всемирного дня борьбы с гепатитом получить ответ можно будет по номеру телефона в Пензе: +7 (8412) 32-23-37.

Жители региона смогут узнать, что делать, чтобы защитить себя от этого заболевания, какие симптомы свойственны гепатиту, каковы первые признаки инфекции.

Также Джамиля Курмаева разъяснит порядок действий при получении положительных анализов на гепатит, расскажет, где пройти обследование с определением генотипа вируса и можно ли вылечить заболевание.

Кроме того, в ходе горячей линии жители получат информацию о том, кому делают эластометрию печени и для чего она нужна, какие применяются схемы противовирусной терапии и какова их эффективность, а также в каком возрасте делают прививки против гепатита.