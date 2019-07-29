В Пензенской области дан старт военно-патриотическому проекту «Сестричка» Медицина

Пенза, 29 июля 2019. PenzaNews. Общественная организация средних медицинских работников Пензенской области «Надежда» инициировала новый военно-патриотический проект «Сестричка» в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться в 2020 году.

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«Великая Отечественная война была самой тяжелой и кровопролитной из всех войн, когда-либо пережитых нашим народом. Она забрала более 20 млн. человеческих жизней. В эти годы на фронте и в тылу трудились более 200 тыс. врачей и полмиллиона среднего медицинского персонала, и половина из них были женщины», — отметила главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью регионального Минздрава, председатель правления общественной организации Татьяна Рыжонина.

По ее словам, в 1941–1945 годах были подготовлены сотни тысяч медицинских сестер, санитарных дружинниц и санитаров, о которых осталось мало сведений.

«Наш проект направлен на то, чтобы максимально собрать материал о медицинских сестрах Пензенской области, которые, не щадя своей жизни, укрепляли дух воинов, поднимали раненых с больничной койки и отправляли снова в бой защищать свою страну, свою Родину, свой народ, свой дом от врага. Мы хотим увековечить их память в сердцах молодого поколения наших дней», — пояснила она.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области, волонтеры-школьники всех 27 районов уже приступили к изучению архивных данных, начали проводить встречи с родными и близкими героинь, сбор материалов, в том числе фотографий.

Планируется, что во время акции «Бессмертный полк» 9 мая 2020 года в Пензе будет сформирована специальная колонна «Медсанбат», в составе которой жители региона пронесут фотографии медицинских сестер – участниц Великой Отечественной войны, найденные в ходе проекта.

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В дальнейшем планируется охватить исследованиями не только участников трагических событий 1941–1945 годов.

В 2020 году волонтеры приступят к поиску пензенских медработниц, принимавших участие в событиях в Афганистане и Чечне, которые живы и могут поделиться интересной информацией.

Итогом реализации проекта «Сестричка» станет издание сборников очерков о медицинских сестрах Пензенской области, принявших участие в войнах.

Первый — о периоде Великой Отечественной войны — будет издан к маю 2020 года, второй, посвященный Афганистану и Чечне, в 2021-м.

Также медсестрам планируется посвятить документальный фильм.