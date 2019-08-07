Белозерцев поручил Никишину обеспечить повышение квалификации медперсонала детской больницы Медицина

Пенза, 7 августа 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал поручение министру здравоохранения региона Александру Никишину в период реконструкции детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова организовать подбор, обучение и переобучение кадров.

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«Вас я попрошу [принять решение] по медицинскому персоналу, по хирургам, которые здесь будут работать. Они, безусловно, у нас есть. Посмотреть по молодежи, посмотреть вот в этот период, пока идет реконструкция, по повышению квалификации. Куда-то надо направить хирургов на повышение уровня квалификации по работе уже на новом оборудовании, которое мы приобретем, закупим», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к Александру Никишину в ходе посещения медучреждения в среду, 7 августа.

Глава региона подчеркнул, что крайне важно заняться подготовкой медицинского персонала заблаговременно.

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Согласно данным портала госзакупок, 31 мая 2019 года ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» заключило с ООО «Пензастройком» государственный контракт на реконструкцию акушерского и главного корпусов областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова с устройством теплого перехода.

Его цена составила около 280 млн. рублей.

Работы в рамках первого этапа должны быть выполнены до 15 февраля, второго — до 1 декабря 2020 года.