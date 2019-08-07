EN
16:15:48 Среда, 7 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Белозерцев поручил Никишину обеспечить повышение квалификации медперсонала детской больницы

13:52 | 07.08.2019 | Медицина

Печать

Пенза, 7 августа 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал поручение министру здравоохранения региона Александру Никишину в период реконструкции детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова организовать подбор, обучение и переобучение кадров.

Белозерцев поручил Никишину обеспечить повышение квалификации медперсонала детской больницы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вас я попрошу [принять решение] по медицинскому персоналу, по хирургам, которые здесь будут работать. Они, безусловно, у нас есть. Посмотреть по молодежи, посмотреть вот в этот период, пока идет реконструкция, по повышению квалификации. Куда-то надо направить хирургов на повышение уровня квалификации по работе уже на новом оборудовании, которое мы приобретем, закупим», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к Александру Никишину в ходе посещения медучреждения в среду, 7 августа.

Глава региона подчеркнул, что крайне важно заняться подготовкой медицинского персонала заблаговременно.

Читайте также

Реконструкция детской больницы позволит оказывать помощь на европейском уровне — Никишин

Согласно данным портала госзакупок, 31 мая 2019 года ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» заключило с ООО «Пензастройком» государственный контракт на реконструкцию акушерского и главного корпусов областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова с устройством теплого перехода.

Его цена составила около 280 млн. рублей.

Работы в рамках первого этапа должны быть выполнены до 15 февраля, второго — до 1 декабря 2020 года.

Загрузка...
Читайте также
В Городищенском районе на директора «Стройлеса» завели дело из-за долгов по зарплате Пензенские аграрии с начала года закупили сельхозтехнику на 1,3 млрд. рублей
Житель Пензы лишился денег после SMS о выигрыше 100 тыс. рублей В Пензенской области абонентская база спутникового телевидения МТС выросла в 1,5 раза
В Пензе спасатели помогли вызволить ногу ребенка из металлической решетки во дворе Более 20 новых павильонов размещено на остановках Пензы
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама