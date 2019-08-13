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В Каменке уролог избежал уголовной ответственности за смерть пациента

08:32 | 13.08.2019 | Медицина

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Каменка, 13 августа 2019. PenzaNews. Суд вынес решение о прекращении уголовного дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» в отношении врача-уролога межрайонной больницы в Каменке Пензенской области и о назначении ему судебного штрафа в размере 60 тыс. рублей.

В Каменке уролог избежал уголовной ответственности за смерть пациента. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 30 марта 2018 года в приемное отделение каменской межрайонной больницы поступил мужчина 1953 года рождения с жалобами на боли в плече из-за падения на улице. После осмотра потерпевшего врачом ему был диагностирован перелом правой плечевой кости и своевременно не была выявлена травма таза», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что мужчине было назначено лечение, не соответствующее реальному диагнозу, и он отправлен отделение травматологии.

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«В результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей врачом состояние потерпевшего в отделении травматологии ухудшилось, и он был переведен в реанимацию, где скончался 1 апреля 2018 года от закрытой травмы таза, осложнившейся геморрагическим шоком», — добавили в управлении.

В пресс-службе пояснили, что в ходе следствия от подозреваемого поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

«Ходатайство удовлетворено. [...] Решение суда не вступило в законную силу», — сказали в следственном управлении СКР.

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