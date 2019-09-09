Модуль «Служба крови» в Пензе принял первых доноров Медицина

Пенза, 9 сентября 2019. PenzaNews. Медицинский модуль «Служба крови», расположенный в Пензе на территории областного клинического центра крови, начал принимать пациентов.

Фото: Health.pnzreg.ru

Как сообщила ИА «PenzaNews» менеджер клинического центра крови по связям с общественностью Марина Матюкина, порядок работы в новом здании площадью более 2 тыс. кв. метров остался прежним.

«Изменились только условия: они стали более комфортными и для приема, и для ожидания, и для совершения самой донации», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что прежнее здание ранее было детским садом, а новое предназначено именно для размещения службы крови.

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«У нас высокотехнологичное оборудование. Оно требует определенных условий эксплуатации — там это все поддерживается: поддерживается микроклимат автоматически, выставляется определенная температура. Мы не всегда могли себе это позволить», — сказала Марина Матюкина.

Менеджер центра уточнила, что большая часть оборудования уже перевезена на новое место.

«Количество сотрудников остается прежним», — добавила она.

Марина Матюкина пояснила также, что в старом здании будут находиться административные помещения и часть производственных.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, новый медицинский модуль появился в субъекте федерации благодаря участию Пензенской области в реализации мероприятий федеральной программы по развитию службы крови.