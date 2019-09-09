EN
15:18:35 Понедельник, 9 сентября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ Выборы в Пензенскую городскую думу седьмого созыва. Пенза, 8 сентября 2019 г.

Модуль «Служба крови» в Пензе принял первых доноров

13:06 | 09.09.2019 | Медицина

Печать

Пенза, 9 сентября 2019. PenzaNews. Медицинский модуль «Служба крови», расположенный в Пензе на территории областного клинического центра крови, начал принимать пациентов.

Модуль «Служба крови» в Пензе принял первых доноров

Фото: Health.pnzreg.ru

Как сообщила ИА «PenzaNews» менеджер клинического центра крови по связям с общественностью Марина Матюкина, порядок работы в новом здании площадью более 2 тыс. кв. метров остался прежним.

«Изменились только условия: они стали более комфортными и для приема, и для ожидания, и для совершения самой донации», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что прежнее здание ранее было детским садом, а новое предназначено именно для размещения службы крови.

Читайте также

Суд удовлетворил иск пензенского УФАС о взыскании с компании из Ульяновска 146 млн. рублей

«У нас высокотехнологичное оборудование. Оно требует определенных условий эксплуатации — там это все поддерживается: поддерживается микроклимат автоматически, выставляется определенная температура. Мы не всегда могли себе это позволить», — сказала Марина Матюкина.

Менеджер центра уточнила, что большая часть оборудования уже перевезена на новое место.

«Количество сотрудников остается прежним», — добавила она.

Марина Матюкина пояснила также, что в старом здании будут находиться административные помещения и часть производственных.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, новый медицинский модуль появился в субъекте федерации благодаря участию Пензенской области в реализации мероприятий федеральной программы по развитию службы крови.

Загрузка...
Читайте также
МРЭО ГИБДД в Заречном закроют с 1 ноября Пензу ждет массовое отключение воды
День открытых дверей для бизнеса проведут в мэрии Пензы 12 сентября В Пензенской области обозначат приоритеты развития допобразования
Пензенские подразделения Роспотребнадзора распахнут двери для предпринимателей Пенсионерка из Пензы лишилась более 400 тыс. рублей после звонка мошенницы
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement