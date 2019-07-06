Суд удовлетворил иск пензенского УФАС о взыскании с компании из Ульяновска 146 млн. рублей Медицина

Пенза, 6 июля 2019. PenzaNews. Арбитражный суд Ульяновской области удовлетворил исковое заявление управления ФАС России по Пензенской области о взыскании с ООО «Проект инжиниринг девелопмент» в федеральный бюджет дохода в размере около 146 млн. рублей, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства.

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Кроме того, этим же решением суда от 3 июля с ульяновской компании взыскана госпошлина в размере 200 тыс. рублей.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не будет подана апелляционная жалоба.

В случае подачи жалобы решение, если оно не будет отменено или изменено, вступит в силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 14 октября 2014 года ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр крови» и ООО «Проект инжиниринг девелопмент» по итогам электронного аукциона заключили госконтракт на сумму более 182 млн. рублей на поставку модуля «Служба крови».

Впоследствии заказчик принял товар, не соответствовавший требованиям, и оплатил его в большей части — на сумму 145 млн. 945 тыс. 720 рублей 80 копеек.

В июле 2017 года прокурор Пензенской области направил в антимонопольный орган обращение о неисполнении организацией контракта и бездействии центра крови.

22 декабря 2017 года региональное управление ФАС России вынесло решение, которым признало стороны нарушившими требования закона «О защите конкуренции». Также были выданы предписания, одно из которых обязывало ООО «Проект инжиниринг девелопмент» перечислить в федеральный бюджет доход в 145 млн. 945 тыс. 720 рублей 80 копеек, полученный в результате нарушения антимонопольного законодательства.

Ульяновская компания и пензенский центр крови просили признать решение и предписания УФАС незаконными, однако суды трех инстанций — в Пензе, Самаре и Казани — им в этом отказали.

В связи с тем, что ООО «Проект инжиниринг девелопмент» не исполнило добровольно предписание УФАС в установленный срок, управление обратилось с иском в Арбитражный суд Ульяновской области.