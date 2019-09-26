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В Пензе дан старт всероссийской конференции по педиатрии

13:06 | 26.09.2019 | Медицина

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Пенза, 26 сентября 2019. PenzaNews. Торжественное открытие двухдневной всероссийской научно-практической конференции «Осенние Филатовские чтения. Важные вопросы детского здоровья» состоялось в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в четверг, 26 сентября.

В Пензе дан старт всероссийской конференции по педиатрии

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к собравшимся, губернатор Иван Белозерцев отметил, что развитие качественной медицинской помощи населению региона, в первую очередь детям, является одним из приоритетных направлений государственной политики.

«В рамках нацпроекта «Здравоохранение» проводится масштабная работа по модернизации детских лечебных учреждений. Идет реконструкция областной детской больницы имени Филатова — на эти цели выделено около 600 млн. рублей. Также в 2019 году завершится строительство детской поликлиники в Нижнем Ломове, идет ремонт поликлиники в Сердобске, планируется приступить к строительству детской поликлиники в городе «Спутник», — сказал он.

Глава региона добавил, что для привлечения врачей в отрасль необходимо создавать условия — обеспечивать их жильем, поддерживать материально, совершенствовать квалификацию специалистов.

«Меняются методики лечения и профилактики заболеваний, поэтому приезд специалистов высокого уровня на пензенскую землю, проведение подобного рода конференций позволяет получить новый опыт и полезно для всех участников», — уточнил Иван Белозерцев.

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В свою очередь директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, заслуженный врач России, профессор Андрей Фисенко пояснил, что в стране апробируются многочисленные новации, которые позволяют уменьшить заболеваемость детей и процент инвалидизации нового поколения.

«Мы снижаем риски по формированию хронических заболеваний у детей, рожденных с экстремально низкой массой тела, у страдающих ДЦП. Методики реабилитации позволяют наиболее тяжелых детей реабилитировать в условиях стационара, а тех, у кого легче эта форма, реабилитируют уже амбулаторно-поликлинически с хорошим эффектом», — добавил он.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, участниками конференции стали более 700 педиатров.

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