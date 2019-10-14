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Белозерцев проинформировал Медведева о ситуации с поставкой модульных ФАПов

20:09 | 14.10.2019 | Медицина

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Пенза, 14 октября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проинформировал председателя правительства России Дмитрия Медведева о возникших претензиях к поставщику модульных фельдшерско-акушерских пунктов, расторжении с ним контрактов и заключении новых, согласно которым монтаж ФАПов должен быть завершен к 10 декабря 2019 года.

Белозерцев проинформировал Медведева о ситуации с поставкой модульных ФАПов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Земельные участки выделены. Необходимые коммуникации подведены к земельным участкам и местам установки ФАПов. Планируем с задачей справиться», — сказал Иван Белозерцев, докладывая в режиме видеоконференции о ситуации в регионе в ходе заседания президиума совета при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам, прошедшего под председательством Дмитрия Медведева в понедельник, 14 октября.

Он добавил также, что медицинское оборудование и мебель закуплены.

В свою очередь Дмитрий Медведев призвал не допустить срыва сроков поставки ФАПов.

«Просто обратите внимание, что — во всяком случае, по той информации, которая у меня на столе лежит — из десяти объектов, которые планируются к закупке, все десять находятся под риском. Исправляйте ситуацию», — цитирует премьер-министра пресс-служба правительства России.

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