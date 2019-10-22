Пензенской «Фармации» исполнилось 27 лет Медицина

Пенза, 22 октября 2019. PenzaNews. 27 лет с момента преобразования областного производственного объединения «Фармация» в одноименное акционерное общество, в состав которого тогда вошли аптечный склад и две аптеки на улицах Московской и Суворова в Пензе, исполнилось 22 октября.

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В настоящее время пензенская «Фармация» включает в себя 132 аптеки, в том числе одну производственную, где, как и раньше, изготавливают препараты по рецептам, а также сеть медицинских центров.

Кроме того, действует интернет-аптека . На сайте можно сформировать заказ и выбрать аптеку из сети ОАО «Фармация», в которой удобно его получить.

По информации компании, все реализуемые лекарственные средства проходят тщательный многоступенчатый контроль качества и хранятся на собственном аптечном складе в соответствии с действующими требованиями и нормативами.

Одним из социально значимых направлений работы ОАО «Фармация» является льготное лекарственное обеспечение.

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География аптечной сети планомерно расширяется. В 2018 году было открыто 9 аптек в Самаре и две — в Чебоксарах.

В Пензенской области аптечные пункты «Фармации» появляются в небольших населенных пунктах, что способствует решению задачи по обеспечению доступности лекарств в сельской местности.

Так, 15 октября подобный пункт был открыт в селе Лермонтово Белинского района, где располагается музей-заповедник «Тарханы», который является центром притяжения туристов из разных регионов России, а также из-за рубежа.

По случаю 27-летия компании этой осенью по адресу: Пенза, улица Суворова, 15, на базе аптеки «Фармация» планируется открытие оптики. В ней, как ожидается, будет представлен широкий ассортимент современных линз и оправ, а благодаря высокоточному бесшаблонному станку специалисты смогут изготавливать очки различной сложности в короткие сроки.