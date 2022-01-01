Регион получит 330 млн. рублей на реконструкцию областной детской больницы в Пензе Медицина

Пенза, 6 января 2020. PenzaNews. Субсидия в размере 330 млн. рублей будет предоставлена Пензенской области из федерального бюджета в 2020 году на реконструкцию акушерского и главного корпусов детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова, которая стартовала в 2019-м. Об этом говорится в распоряжении правительства России, обнародованном в понедельник, 6 января.

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Кроме того, на 2022 год для региона предусмотрены денежные средства в размере 167,4 млн. рублей. Они будут выделены из федерального бюджета на строительство лабораторно-диагностического корпуса пензенского областного онкологического диспансера, сроки начала которого неоднократно переносились.

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Как отмечается в пояснении к распоряжению, в федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» предусмотрены средства на софинансирование капитальных вложений в объекты, которые находятся в государственной собственности 46 субъектов федерации.

В 2020 году на эти цели заложено 35,5 млрд. рублей, в 2021 — более 29,5 млрд. рублей, в 2022 — 30,5 млрд. рублей.

Деньги предназначены для строительства 33 переходящих с 2019 года объектов и 20-ти, впервые софинансируемых из федерального бюджета.

Подписанным распоряжением утверждено адресное распределение этих средств в рамках нацпроекта «Здравоохранение».