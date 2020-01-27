В Пензе на переоснащение онкодиспансера потрачено 400 млн. рублей Медицина

Пенза, 27 января 2020. PenzaNews. Примерно 400 млн. рублей потрачено на переоснащение пензенского областного онкологического диспансера. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе церемонии оглашения инвестиционного послания в киноконцертном зале «Пенза» в понедельник, 27 января.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он напомнил, что в 2019 году в регионе был открыт первый центр амбулаторной онкологической помощи, а в текущем планируется запустить второй — на базе областной больницы имени Н.Н. Бурденко.

«Сейчас мы работаем над проектом создания самого современного диагностического центра ядерной медицины стоимостью более 1 млрд. рублей. Запуск такого высокотехнологичного центра позволит обнаруживать патологический процесс в онкологии, неврологии и кардиологии на самой ранней стадии, когда заболевание еще не начало распространяться, и, следовательно, вовремя реагировать и спасать людям жизни», — сказал глава региона.