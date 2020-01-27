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В Пензе на переоснащение онкодиспансера потрачено 400 млн. рублей

17:03 | 27.01.2020 | Медицина

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Пенза, 27 января 2020. PenzaNews. Примерно 400 млн. рублей потрачено на переоснащение пензенского областного онкологического диспансера. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе церемонии оглашения инвестиционного послания в киноконцертном зале «Пенза» в понедельник, 27 января.

В Пензе на переоснащение онкодиспансера потрачено 400 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он напомнил, что в 2019 году в регионе был открыт первый центр амбулаторной онкологической помощи, а в текущем планируется запустить второй — на базе областной больницы имени Н.Н. Бурденко.

«Сейчас мы работаем над проектом создания самого современного диагностического центра ядерной медицины стоимостью более 1 млрд. рублей. Запуск такого высокотехнологичного центра позволит обнаруживать патологический процесс в онкологии, неврологии и кардиологии на самой ранней стадии, когда заболевание еще не начало распространяться, и, следовательно, вовремя реагировать и спасать людям жизни», — сказал глава региона.

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