Стоимость строительства ПЭТ-центра в Пензе составит более 1 млрд. рублей — Белозерцев Медицина

Пенза, 10 июня 2019. PenzaNews. Стоимость проекта по строительству центра позитронно-эмиссионной томографии в Пензе составит свыше 1 млрд. рублей, а не около 2 млрд. рублей, как было озвучено ранее. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Стоимость проекта — свыше 1 млрд. рублей. Подписали соглашение с дочерней компанией «Ростеха» — «Швабе» и еще одним инвестором, который финансирует этот проект. Бюджетные финансовые средства мы не предполагаем закладывать. Есть понимание и поддержка министерства здравоохранения Российской Федерации, в первую очередь, президента России [Владимира Путина]. Планируем, что в ближайшее время приступим к строительству, к реализации этого проекта», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 10 июня.

Иван Белозерцев отметил, что курировать проект будет лично, а главой проектного офиса станет первый заместитель председателя правительства – руководитель аппарата губернатора и правительства региона Лариса Рябихина.

«Мы должны приступить в этом году. В следующем году, в середине года, в июне-месяце, мы должны ввести объект в эксплуатацию с таким расчетом, чтобы он мог работать для людей. Разбирайтесь еще раз с землей, по выделению земли. Место определено, разбирайтесь с инженерными коммуникациями, со всем тем, что мы уже проговаривали предварительно. Затягивания не должно быть», — добавил губернатор.

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Подписан меморандум о намерениях строительства в Пензе центра ядерной медицины

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», центр ядерной медицины (ПЭТ/КТ-центр) будет представлять собой несколько специализированных перемещаемых модулей. Такие конструкции полностью изготавливаются на предприятиях «Швабе» и перевозятся к месту постоянного размещения в трейлерах. В центре ядерной медицины будет возможно проведение исследований в области онкологии, кардиологии и неврологии.

В марте 2018 года министр здравоохранения Владимир Стрючков оценил стоимость проекта по строительству ПЭТ-центра примерно в 2 млрд. рублей. По его словам, инвестор готов поставить в Пензу дорогостоящее оборудование для позитронно-эмиссионной томографии при условии оплаты проведения нескольких сотен обследований в год из средств регионального бюджета.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 7 июня был подписан меморандум о намерениях по созданию ПЭТ-центра на условиях государственно-частного партнерства между правительством Пензенской области, ООО «Нацпромлизинг» и АО «Швабе».