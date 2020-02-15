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В «Спутнике» приступили к строительству детской поликлиники

12:05 | 15.02.2020 | Медицина

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Пенза, 15 февраля 2020. PenzaNews. Строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену с дневным стационаром на 15 мест начато в микрорайоне «Город Спутник» на территории села Засечного Пензенской области.

В «Спутнике» приступили к строительству детской поликлиники

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

В субботу, 15 февраля, глава регионального Минстроя Александр Гришаев провел на объекте выездное совещание, на котором были рассмотрены текущие вопросы.

«До конца февраля подрядной организации [необходимо] завершить работы по бетонированию плиты фундамента и представить в Минстрой области документы на оплату», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, рабочие совещания на объекте будут проводиться еженедельно.

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Проект детской поликлиники в микрорайоне «Город Спутник» на территории села Засечного был рекомендован к включению в федеральную адресную инвестиционную программу мероприятий по строительству по итогам дней Пензенской области в Совете Федерации.

В октябре 2019 года министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев сообщил, что объект намечено возвести на условиях софинансирования: 70% денежных средств будет выделено из федерального бюджета, 30% — из областного.

Согласно данным портала госзакупок, 12 февраля 2020 года администрация Пензенского района в лице главы Сергея Козина заключила с ООО «СК «Термодом» в лице генерального директора Андрея Пчелинцева контракт на строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену с дневным стационаром на 15 мест в микрорайоне «Город Спутник».

Его цена составила более 277 млн. рублей.

Работы по контракту будут выполняться в семь этапов. Они должны быть завершены до 20 декабря 2020 года.

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