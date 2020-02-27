EN
16:58:01 Четверг, 27 февраля
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Эксперты дали рекомендации по развитию кардиологической службы в Пензенской области

11:53 | 27.02.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 27 февраля 2020. PenzaNews. Эксперты Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова дали рекомендации по развитию кардиологической службы в Пензенской области в ходе рабочего визита в регион, организованного с целью оказания организационно-методического содействия местным специалистам.

Эксперты дали рекомендации по развитию кардиологической службы в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В их числе — создание центра управления рисками для наблюдения и лечения пациентов с тяжелой дислипидемией, а на амбулаторно-поликлиническом этапе — формирование кабинетов антикоагулянтной терапии и резистентной артериальной гипертонии.

Читайте также

Базылев призвал заняться реанимациями и отремонтировать простаивающее медоборудование

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в Пензе рабочая группа НМИЦ посетила областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко, где были рассмотрены перспективы изменения маршрутизации пациентов по профилям «Кардиология» и «Сердечно-сосудистая хирургия», а также вопросы лекарственного сопровождения.

Помимо этого, специалисты оценили качество оказания медпомощи в условиях регионального сосудистого центра, функционирующего на базе областной больницы с 2009 года, и первичного сосудистого отделения клинической больницы имени Г. А. Захарьина.

Новости партнеров
Читайте также
Жителя Пензы будут судить за смерть знакомого На заводе «Белинсксельмаш» в рамках нацпроекта удалось достичь снижения трудоемкости
Жительница Пензы перечислила неизвестным 230 тыс. рублей Нацпроект помог оптимизировать процессы на производственной площадке «ЦеСИС НИКИРЭТ»
Городские думы Пензы и Ижевска заключили соглашение о сотрудничестве В Наровчате выясняют причины пожара, унесшего жизнь пенсионера
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама