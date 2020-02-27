Эксперты дали рекомендации по развитию кардиологической службы в Пензенской области Медицина

Пенза, 27 февраля 2020. PenzaNews. Эксперты Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова дали рекомендации по развитию кардиологической службы в Пензенской области в ходе рабочего визита в регион, организованного с целью оказания организационно-методического содействия местным специалистам.

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В их числе — создание центра управления рисками для наблюдения и лечения пациентов с тяжелой дислипидемией, а на амбулаторно-поликлиническом этапе — формирование кабинетов антикоагулянтной терапии и резистентной артериальной гипертонии.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в Пензе рабочая группа НМИЦ посетила областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко, где были рассмотрены перспективы изменения маршрутизации пациентов по профилям «Кардиология» и «Сердечно-сосудистая хирургия», а также вопросы лекарственного сопровождения.

Помимо этого, специалисты оценили качество оказания медпомощи в условиях регионального сосудистого центра, функционирующего на базе областной больницы с 2009 года, и первичного сосудистого отделения клинической больницы имени Г. А. Захарьина.