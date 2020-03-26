В Пензе еще у трех женщин заподозрили коронавирус Медицина

Пенза, 26 марта 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), по предварительным данным, выявлена в Пензе еще у трех женщин. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина.

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«Анализы направлены для подтверждения [диагноза] в референс-центр», — пояснила она.

Дина Черемушкина уточнила, что первично положительный результат получен по результатам обследования женщин в возрасте 59, 70 и 77 лет, контактировавших с 77-летней пенсионеркой, ранее заразившейся COVID-19.

Она напомнила, что данный диагноз подтвержден у двух жительниц региона.

«Находятся под наблюдением всего 1 тыс. 394 человека. Сняты с наблюдения 300 человек», — отметила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области.