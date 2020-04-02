В Пензенской области из-за коронавируса под меднаблюдением находятся 4 тыс. 353 человека
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Пенза, 2 апреля 2020. PenzaNews. 4 тыс. 353 человека попали под медицинское наблюдение в рамках принимаемых в Пензенской области мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина в четверг, 2 апреля.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Проведено 4 тыс. 635 исследований [на наличие COVID-19]», — пояснила она.
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Дина Черемушкина добавила, что на коронавирус проверены 4 тыс. 262 человека.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 2 апреля, в России зарегистрировано 3 тыс. 548 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. За весь период выздоровели 235 пациентов. Скончались 30 человек.
В Пензенской области зарегистрировано 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Пока никто из госпитализированных не выписан. Умер один человек.