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АКТУАЛЬНО В России зарегистрировано 3 тыс. 548 случаев коронавируса, в Пензенской области — 16

В Пензенской области из-за коронавируса под меднаблюдением находятся 4 тыс. 353 человека

12:26 | 02.04.2020 | Медицина

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Пенза, 2 апреля 2020. PenzaNews. 4 тыс. 353 человека попали под медицинское наблюдение в рамках принимаемых в Пензенской области мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина в четверг, 2 апреля.

В Пензенской области из-за коронавируса под меднаблюдением находятся 4 тыс. 353 человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проведено 4 тыс. 635 исследований [на наличие COVID-19]», — пояснила она.

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Дина Черемушкина добавила, что на коронавирус проверены 4 тыс. 262 человека.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 2 апреля, в России зарегистрировано 3 тыс. 548 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. За весь период выздоровели 235 пациентов. Скончались 30 человек.

В Пензенской области зарегистрировано 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Пока никто из госпитализированных не выписан. Умер один человек.

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