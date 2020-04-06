В Пензенской области из-за коронавируса под меднаблюдением находятся 4,7 тыс. человек Медицина

Пенза, 6 апреля 2020. PenzaNews. 4 тыс. 730 человек находятся в Пензенской области под медицинским наблюдением в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина в понедельник, 6 апреля.

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«Сняты с наблюдения 2 тыс. 29 человек», — отметила она.

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По словам Дины Черемушкиной, в вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» на коронавирус проверены 5 тыс. 409 человек, в лабораториях лечебной сети — 879, число проведенных тестов составило 5 тыс. 883 и 950 соответственно.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 6 апреля, в Пензенской области зарегистрировано 32 случая заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Одна женщина выздоровела. Один мужчина скончался.

За последние сутки диагноз подтвержден у пятерых человек. Зафиксированы случаи завоза коронавируса из Армении и Москвы.