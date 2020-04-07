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Ситуация с коронавирусом в Пензенской области ожидаема и контролируема — власти

11:01 | 07.04.2020 | Медицина

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Пенза, 7 апреля 2020. PenzaNews. Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) в Пензенской области, где число случаев заражения за последние сутки увеличилось с 32 до 51, является ожидаемой и контролируемой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального правительства.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области ожидаема и контролируема — власти. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ситуация ожидаема и контролируема, рассматриваются все сценарии развития, что важно. Пик заболеваемости, по мнению эпидемиологов, не пройден», — отмечается в тексте.

В нем напоминается, что в Пензенской области объявлен режим повышенной готовности, предусматривающий самоизоляцию большинства граждан.

«Ограничение социальных контактов является действенной мерой сокращения числа заболевших», — подчеркивается в сообщении.

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