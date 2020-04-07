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В Пензенской области тестирование на коронавирус всех желающих не предусмотрено

13:59 | 07.04.2020 | Медицина

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Пенза, 7 апреля 2020. PenzaNews. Тестирование на коронавирус не по медицинским показаниям, а по желанию гражданина без соответствующего назначения врача в Пензенской области не предусмотрено. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального правительства.

В Пензенской области тестирование на коронавирус всех желающих не предусмотрено. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Анализы на коронавирус берут исключительно по показаниям и только в определенных случаях. Порядок обследования на COVID-19 регламентирован постановлением главного санитарного врача Российской Федерации и не предусматривает желание на самостоятельную сдачу теста с отсутствием симптомов ОРВИ», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что исследование на COVID-19 проводится в следующих случаях: если гражданин прибыл в Россию из-за рубежа; если за последние 14 дней человек имел тесный контакт с лицами, находящимися под меднаблюдением, которые в последующем заболели ОРВИ и гриппом, или с теми, у кого лабораторно подтвержден коронавирус; людям старше 65 лет с признаками гриппа и ОРВИ; пациентам с температурой и признаками острых респираторных вирусных инфекций; медицинским специалистам, которые работают с заразившимися.

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«Раньше подобное исследование проводили только в лаборатории центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области. Затем после подтверждения анализ направлялся в референс-лабораторию в новосибирский «Вектор» — один из крупнейших научных вирусологических центров в стране», — отмечается в сообщении.

В нем обращается внимание на то, что к настоящему времени разрешение на диагностику коронавируса в Пензенской области, помимо центра гигиены и эпидемиологии, получили специализированные лаборатории шести медицинских организаций региона.

«С прошлой недели лаборатории пензенских больниц также приступили к диагностике COVID-19», — говорится в тексте.

В сообщении добавляется, что после получения первичного положительного результата анализы направляются в ЦГЭ, а затем — в Москву для окончательного подтверждения диагноза.

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