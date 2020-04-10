В Пензе выросло число пациентов с коронавирусом на ИВЛ Медицина

Пенза, 10 апреля 2020. PenzaNews. Число пациентов пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), увеличилось до трех.

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«В реанимации три человека на ИВЛ», — сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина в пятницу, 10 апреля.

До этого было известно о двух пациентах, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 10 апреля в Пензенской области зарегистрировано 67 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), в том числе 15 — за последние сутки.

За весь период в регионе выписана одна пациентка. Один мужчина скончался.