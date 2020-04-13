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АКТУАЛЬНО В России зарегистрировано более 18 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Пензенской области — 84

В Пензенской области коронавирусом заразился 4-летний ребенок

11:19 | 13.04.2020 | Медицина

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Пенза, 13 апреля 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) подтверждена у 4-летнего ребенка в Пензенской области. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина в понедельник, 13 апреля.

В Пензенской области коронавирусом заразился 4-летний ребенок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пришли тесты из референс-центра с 17 подтвержденными результатами. Пациенты от 4 лет (один ребенок) до 89 лет из Пензы, Заречного, Лопатинского района, Пензенского района, Кузнецка, Шемышейского района», — уточнила она.

Дина Черемушкина отметила, что общее число заразившихся достигло 84 человек.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до этого в Пензенской области коронавирус был выявлен у 9-летнего ребенка.

По состоянию на 13 апреля в регионе выписана одна пациентка, у которой врачи диагностировали COVID-19. Один человек скончался.

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