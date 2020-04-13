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АКТУАЛЬНО В России зарегистрировано более 18 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Пензенской области — 84

В Пензенской области из-за коронавируса более 2,6 тыс. человек остаются под меднаблюдением

11:35 | 13.04.2020 | Медицина

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Пенза, 13 апреля 2020. PenzaNews. Более 2,6 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением в Пензенской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина в понедельник, 13 апреля.

В Пензенской области из-за коронавируса более 2,6 тыс. человек остаются под меднаблюдением. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сняты с наблюдения 5 тыс. 248 человек», — пояснила она.

Дина Черемушкина добавила, что количество граждан, обследованных в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» и лечебной сети, достигло 8 тыс. 897 и 2 тыс. 373 человек соответственно.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 13 апреля в Пензенской области зарегистрировано 84 случая заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). За весь период одна пациентка выписана, один пациент скончался.

Среди заразившихся есть дети в возрасте 4 и 9 лет.

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