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АКТУАЛЬНО В России зарегистрировано более 24 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Пензенской области — 100

В Кузнецке подтверждено четыре случая коронавируса — мэрия

14:36 | 15.04.2020 | Медицина

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Кузнецк, 15 апреля 2020. PenzaNews. Четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) подтверждено в Кузнецке Пензенской области по состоянию на 15 апреля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации.

В Кузнецке подтверждено четыре случая коронавируса — мэрия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Все заболевшие проходят лечение в Пензе — в центре специализированных видов медицинской помощи», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что на карантине находятся 104 человека, включая 21 ребенка.

«Обследовано на наличие COVID-19 417 жителей города, в том числе 209 детей», — добавляется в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 15 апреля в Пензенской области зарегистрировано 100 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

В регионе выздоровели четыре человека. Умерли два пациента в возрасте 75 и 50 лет.

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