В Кузнецке подтверждено четыре случая коронавируса — мэрия
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Кузнецк, 15 апреля 2020. PenzaNews. Четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) подтверждено в Кузнецке Пензенской области по состоянию на 15 апреля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Все заболевшие проходят лечение в Пензе — в центре специализированных видов медицинской помощи», — поясняется в тексте.
В нем уточняется, что на карантине находятся 104 человека, включая 21 ребенка.
«Обследовано на наличие COVID-19 417 жителей города, в том числе 209 детей», — добавляется в тексте.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 15 апреля в Пензенской области зарегистрировано 100 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).
В регионе выздоровели четыре человека. Умерли два пациента в возрасте 75 и 50 лет.