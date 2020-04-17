В Пензенской области число выписанных после коронавируса пациентов достигло пяти человек Медицина

Пенза, 17 апреля 2020. PenzaNews. Число выздоровевших после новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) пациентов достигло в Пензенской области пяти человек. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина.

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«После трехнедельной госпитализации выписан здоровым 22-летний молодой человек из Пензы», — пояснила она.

По словам Дины Черемушкиной, на следующей неделе планируется выписать еще 10 пациентов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на утро пятницы, 17 апреля, в Пензенской области подтверждено 119 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Первая инфицированная COVID-19 жительница Пензы была выписана из больницы 4 апреля, еще три человека — 14-го числа.

Скончались два пациента с коронавирусом: 75-летний мужчина и 50-летняя женщина.