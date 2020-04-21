В Пензенской области двое пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ Медицина

Пенза, 21 апреля 2020. PenzaNews. Двое пожилых пациентов, госпитализированных в Пензенской области с новой коронавирусной COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина во вторник, 21 апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Их состояние оценивается как тяжелое», — отметила она.

Дина Черемушкина добавила, что состояние остальных пациентов с коронавирусом характеризуется как средней степени тяжести.

«Более половины имеют симптоматику ОРВИ без пневмонии», — пояснила она.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 10.35 вторника, 21 апреля, в Пензенской области подтверждено 180 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Они зарегистрированы на территории трех городских округов — в Пензе, Кузнецке и Заречном, а также в 20 районах области из 27.

Зафиксировано пять летальных случаев.

По информации регионального правительства, число выздоровевших пациентов достигло 13 человек.