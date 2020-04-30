В Пензенской области число случаев заражения коронавирусом выросло до 404 Медицина

Пенза, 30 апреля 2020. PenzaNews. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области с 364 до 404. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России, актуальные на 10.35 четверга, 30 апреля.

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За последние сутки подтвержден диагноз 40 человек.

В регионе выздоровели 116 человек, в том числе 20 выписаны за последние сутки. За весь период умерли семеро пациентов.

Таким образом, в настоящее время в Пензенской области больными числятся 281 человек с COVID-19.

В целом в России зарегистрировано 106 тыс. 498 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 7 тыс. 99 подтверждено за последние сутки.

Выздоровели 11 тыс. 619 человек, умерли 1 тыс. 73 пациента, в том числе за последние сутки — 1 тыс. 333 и 101 соответственно.

Число больных в настоящее время — 93 тыс. 806.