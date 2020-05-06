Глава пензенского Минздрава обвинил СМИ в спекуляциях на теме нехватки средств защиты Медицина

Пенза, 6 мая 2020. PenzaNews. Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин обвинил СМИ в спекуляциях на теме нехватки средств индивидуальной защиты (СИЗ) в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

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«Средства массовой информации начинают проводить политику, что вот «кругом все показуха», что [...] обеспеченности нет. Это вот как начиналось про маски, когда вот не о чем было говорить», — сказал он в ходе пресс-конференции в облправительстве в среду, 6 мая.

Министр добавил, что со временем проблему дефицита масок в регионе удалось решить, и СМИ переключились на другие вопросы.

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«Теперь вот, значит, что-то надо дальше вот как-то развивать тему, [...] начали тему поднимать про СИЗы медицинских работников. Мы все обеспечиваем!» — заявил Александр Никишин.

Он подчеркнул, что «медицинский персонал не остается незащищенным».

«Поэтому просьба к средствам массовой информации: не надо спекулировать на тяжелых ситуациях. Не надо. Понятно, что одна тема кончается, другая начинается. Это было, есть и будет, но давайте терпимее относиться к той работе, которую проводят и губернатор области, правительство области, министерство здравоохранения. Давайте будем вместе терпимее к беде, которая пришла на нашу землю», — призвал глава регионального Минздрава.