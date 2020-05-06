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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрирован 601 случай заражения коронавирусом, 199 человек выздоровели, 8 пациентов умерли

В Пензенской области на лечении находятся 12 медработников с коронавирусом

11:24 | 06.05.2020 | Медицина

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Пенза, 6 мая 2020. PenzaNews. Двенадцать медицинских работников с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 находятся на лечении в Пензенской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин в среду, 6 мая.

В Пензенской области на лечении находятся 12 медработников с коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заболеваемость медицинских работников есть, мы это не скрываем», — отметил он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в правительстве региона.

Говоря о самочувствии госпитализированных медиков, Александр Никишин подчеркнул, что «тяжелых среди них нет».

По его словам, состояние двоих врачей до последнего времени оценивалось как средней тяжести, однако теперь оно стабилизировалось и стало удовлетворительным.

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«На вчерашний [день] около 16 [медработников] уже были выписаны как выздоровевшие», — добавил министр, отметив, что еще около 20 человек находятся под наблюдением.

5 мая губернатор Иван Белозерцев сообщил о смерти фельдшера пензенской областной станции скорой помощи от пневмонии. По словам главы региона, в связи с этим в Пензенской области будет проведена масштабная проверка обеспеченности медперсонала средствами индивидуальной защиты.

В тот же день прокурор Пензенской области Наталья Канцерова поручила региональному управлению Роспотребнадзора проверить соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи», в том числе наличие у персонала средств индивидуальной защиты.

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