В Пензе проверят, в каких условиях трудятся работники скорой помощи Медицина

Пенза, 5 мая 2020. PenzaNews. Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова поручила региональному управлению Роспотребнадзора проверить соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры региона во вторник, 5 мая.

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«В связи с размещением в средствах массовой информации сведений о случаях заболеваемости среди работников ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи», ненадлежащем оснащении средствами индивидуальной защиты, непринятии мер к обработке машин скорой помощи по поручению прокурора Пензенской области организована проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что по итогам проверочных мероприятий будет дана оценка действиям руководства медицинского учреждения.

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«По ее результатам будет решен вопрос о принятии исчерпывающих мер к устранению нарушений и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности», — отмечается в пресс-релизе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. С 31 марта по 11 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

По последним данным, в регионе зарегистрировано 569 случаев заражения COVID-19, 193 человека выздоровели, восемь пациентов умерли.

5 мая губернатор Иван Белозерцев сообщил о смерти фельдшера пензенской областной станции скорой помощи, причиной которой стала пневмония. По словам главы региона, в связи с этим в Пензенской области будет проведена масштабная проверка обеспеченности медперсонала средствами индивидуальной защиты.