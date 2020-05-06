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Медработники Пензенской области обеспечены средствами защиты — министр

09:40 | 06.05.2020 | Медицина

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Пенза, 6 мая 2020. PenzaNews. Медицинские работники Пензенской области, задействованные в оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Об этом заявил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

Медработники Пензенской области обеспечены средствами защиты — министр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В целом на данный момент СИЗами — средствами индивидуальной защиты — все медицинские работники защищены», — сказал он в ходе пресс-конференции в правительстве Пензенской области в среду, 6 мая.

По словам Александра Никишина, закупки осуществляются ежедневно.

«На этой неделе более 10 тыс. костюмов одноразовых покупает областная больница [имени Н.Н.] Бурденко на 20 млн. рублей, то есть медицинский персонал не остается незащищенным. Не остается», — подчеркнул он.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. С 31 марта по 11 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

5 мая губернатор Иван Белозерцев сообщил о смерти фельдшера пензенской областной станции скорой помощи, причиной которой стала пневмония. По словам главы региона, в связи с этим в Пензенской области будет проведена масштабная проверка обеспеченности медперсонала средствами индивидуальной защиты.

В тот же день прокурор Пензенской области Наталья Канцерова поручила региональному управлению Роспотребнадзора проверить соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи», в том числе наличие у персонала средств индивидуальной защиты.

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