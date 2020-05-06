В Пензе врачи облбольницы организовали консультационный центр для коллег из районов Медицина

Пенза, 6 мая 2020. PenzaNews. Консультационный центр организован на базе реанимационного отделения пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко для оказания круглосуточной поддержки врачам районных и межрайонных больниц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил главный врач учреждения здравоохранения Вячеслав Космачев.

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«В любое время дня и ночи мы осуществляем консультации», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в правительстве региона в среду, 6 мая.

Вячеслав Космачев добавил, что выстроено взаимодействие в формате «областная больница — диспетчерская скорой помощи — районная больница».

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«Движение любого больного в любом районе мы отслеживаем на уровне областной больницы и при незначительном изменении состояния в худшую сторону сразу забираем на себя», — пояснил главврач.

В свою очередь министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин выразил мнение, что централизация оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом и подозрением на него полностью доказала свою состоятельность на начальном этапе распространения COVID-19, но в настоящее время нет необходимости везти всех больных в Пензу.

«Сейчас вся госпитализация идет по тяжести заболевания», — отметил он.

Александр Никишин уточнил, что пациенты в тяжелом состоянии по-прежнему доставляются из районов области в Пензу, а всем остальным медицинская помощь оказывается на местах.